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30 марта, 21:28

Во Франции задержали египтянина, планировавшего теракт в Нотр-Даме

Работы по восстановлению собора Парижской Богоматери продолжаются в Париже. Обложка © ТАСС / Zuma

Работы по восстановлению собора Парижской Богоматери продолжаются в Париже. Обложка © ТАСС / Zuma

Во Франции задержан 62-летний житель Египта, подозреваемый в подготовке нападения на собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам). Об этом сообщило издание Le Journal de Dimanche.

По данным следователей, мужчина, задержанный ещё в начале марта, поддерживал контакт с террористами ИГИЛ*. Позже ему предъявили обвинение в участии в деятельности террористического сообщества.

Французское Министерство внутренних дел сообщило, что за последние три недели по подозрению в подготовке терактов было задержано пять человек. Каждый из них проходит по отдельному делу, тем не менее все связаны с ИГИЛ*, в том числе 14-летний подросток, замысливший нападение на торговый центр в Лилле.

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Life.ru ранее сообщал, что французские спецслужбы из-за угрозы теракта порекомендовали отказаться от речного парада во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Там предполагают, что высока вероятность нападения террориста-одиночки, использующего транспортное средство, то есть злоумышленник может просто въехать на автомобиле в толпу. Кстати, после трагедии в "Крокусе" в стране ввели наивысший уровень террористической опасности.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Лариса Сафронова
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