Во Франции задержали египтянина, планировавшего теракт в Нотр-Даме

По данным следователей, мужчина, задержанный ещё в начале марта, поддерживал контакт с террористами ИГИЛ*. Позже ему предъявили обвинение в участии в деятельности террористического сообщества.

Французское Министерство внутренних дел сообщило, что за последние три недели по подозрению в подготовке терактов было задержано пять человек. Каждый из них проходит по отдельному делу, тем не менее все связаны с ИГИЛ*, в том числе 14-летний подросток, замысливший нападение на торговый центр в Лилле.