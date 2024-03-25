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24 марта, 21:53

Франция ввела наивысший уровень террористической опасности после трагедии в РФ

Французские власти в связи с произошедшим в России терактом решили повысить уровень террористической угрозы в стране до наивысшего. Об этом сообщил премьер-министр республики Габриэль Атталь.

"После теракта в Москве президент Франции сегодня вечером созвал в Елисейском дворце заседание Совета национальной обороны и безопасности. В связи с тем, что ответственность за нападение взяло на себя ИГИЛ*, и с угрозами, стоящими перед нашей страной, мы решили повысить уровень [системы борьбы с терроризмом] Vigipirate до самого высокого: "срочная угроза нападения", — написал он в соцсети X (экс-Twitter).

Кто заступается за террористов, устроивших бойню в "Крокусе"
Кто заступается за террористов, устроивших бойню в "Крокусе"

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон созвал заседание Совета по обороне республики. Мероприятие, организованное в Елисейском дворце, было посвящено трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" и её последствиям.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / Valeri Luzina

Лариса Сафронова
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