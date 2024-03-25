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24 марта, 21:12

Макрон созвал заседание Совета по обороне в связи с терактом в "Крокусе"

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / Frederic Legrand – COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / Frederic Legrand – COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал заседание Совета по обороне республики. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию французского лидера.

Мероприятие, организованное в Елисейском дворце, началось в 19:30 (21:30 мск). Известно, что оно посвящено трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" и её последствиям, другие подробности пока не озвучивались.

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Ранее Эмманюэль Макрон от имени своей страны осудил теракт в красногорском "Крокус сити холле", выразив солидарность со всем народом России и непосредственно с пострадавшими в результате атаки людьми. При этом он упомянул якобы взявшее на себя ответственность за трагедию движение ИГИЛ*, хотя его причастность была опровергнута ещё ночью.

Лариса Сафронова
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