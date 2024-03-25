Макрон созвал заседание Совета по обороне в связи с терактом в "Крокусе"

Мероприятие, организованное в Елисейском дворце, началось в 19:30 (21:30 мск). Известно, что оно посвящено трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" и её последствиям, другие подробности пока не озвучивались.

"На что идут наши миллиарды?": У Франции появились вопросы к Киеву после теракта в "Крокусе"

"На что идут наши миллиарды?": У Франции появились вопросы к Киеву после теракта в "Крокусе"

Ранее Эмманюэль Макрон от имени своей страны осудил теракт в красногорском "Крокус сити холле", выразив солидарность со всем народом России и непосредственно с пострадавшими в результате атаки людьми. При этом он упомянул якобы взявшее на себя ответственность за трагедию движение ИГИЛ*, хотя его причастность была опровергнута ещё ночью.