Макрон созвал заседание Совета по обороне в связи с терактом в "Крокусе"
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / Frederic Legrand – COMEO
Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал заседание Совета по обороне республики. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на администрацию французского лидера.
Мероприятие, организованное в Елисейском дворце, началось в 19:30 (21:30 мск). Известно, что оно посвящено трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" и её последствиям, другие подробности пока не озвучивались.
Ранее Эмманюэль Макрон от имени своей страны осудил теракт в красногорском "Крокус сити холле", выразив солидарность со всем народом России и непосредственно с пострадавшими в результате атаки людьми. При этом он упомянул якобы взявшее на себя ответственность за трагедию движение ИГИЛ*, хотя его причастность была опровергнута ещё ночью.