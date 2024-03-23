"На что идут наши миллиарды?": У Франции появились вопросы к Киеву после теракта в "Крокусе"
Политик Филиппо призвал расследовать связь Киева с терактом в "Крокусе"
"Крокус" после теракта. Обложка © МЧС России
Во Франции лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал провести расследование о причастности Украины к террористическому акту в подмосковном "Крокус сити холле". Так он прокомментировал запоздалые соболезнования президента страны Эмманюэля Макрона.
"Теперь необходимо потребовать полного расследования возможных связей Украины [с терактом] и того, на что на самом деле финансируются миллиарды, которые мы отправляем туда более двух лет", — написал Филиппо в соцсети Х.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Следственный комитет России сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил теракт лишь спустя сутки. При этом он упомянул ИГИЛ*, которое якобы взяло на себя ответственность за трагедию, хотя его причастность была опровергнута ещё ночью.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.