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"На что идут наши миллиарды?": У Франции появились вопросы к Киеву после теракта в "Крокусе"

Политик Филиппо призвал расследовать связь Киева с терактом в "Крокусе"

23 марта, 16:34
"Крокус" после теракта. Обложка © МЧС России

"Крокус" после теракта. Обложка © МЧС России

Во Франции лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал провести расследование о причастности Украины к террористическому акту в подмосковном "Крокус сити холле". Так он прокомментировал запоздалые соболезнования президента страны Эмманюэля Макрона.

"Теперь необходимо потребовать полного расследования возможных связей Украины [с терактом] и того, на что на самом деле финансируются миллиарды, которые мы отправляем туда более двух лет", — написал Филиппо в соцсети Х.

Путин: Исполнители теракта в "Крокус сити холле" направлялись в сторону Украины
Путин: Исполнители теракта в "Крокус сити холле" направлялись в сторону Украины

Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. Следственный комитет России сообщает о 133 погибших. По неофициальным данным, число жертв достигает 143, более 120 человек пострадало. Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил теракт лишь спустя сутки. При этом он упомянул ИГИЛ*, которое якобы взяло на себя ответственность за трагедию, хотя его причастность была опровергнута ещё ночью.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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