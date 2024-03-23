"На что идут наши миллиарды?": У Франции появились вопросы к Киеву после теракта в "Крокусе"

Во Франции лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал провести расследование о причастности Украины к террористическому акту в подмосковном "Крокус сити холле". Так он прокомментировал запоздалые соболезнования президента страны Эмманюэля Макрона.

"Теперь необходимо потребовать полного расследования возможных связей Украины [с терактом] и того, на что на самом деле финансируются миллиарды, которые мы отправляем туда более двух лет", — написал Филиппо в соцсети Х.