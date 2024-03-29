Олимпийские игры во Франции могут отменить из-за возрастающей террористической опасности, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, в стране много проблем, на которые власти не обращают внимания, при этом продолжая тратить деньги на Украину. Он отметил, что населению такой расклад дел не нравится.

"Да, на территории Франции, собственно говоря, отмечается повышенная террористическая деятельность различных экстремистских организаций, в том числе радикальных исламских организаций. Франция является одной из немногих европейских стран, где, собственно говоря, соотношение между миграционным населением и коренным населением составляет большинство не в пользу коренного населения", — отметил Матвийчук в беседе с Life.ru.

Кроме того, военный эксперт считает, что коренное население рассматривает Олимпиаду не как праздник спорта, а как "бесноватое мероприятие", организация которого не отвечает их требованиям и культурным понятиям. Также, по словам полковника, активность радикальных организаций возросла на фоне военных действий на Украине, особенно когда президент Франции Эмманюэль Макрон высказался о возможности отправки войск в Незалежную. Матвийчук рассказал, что миграционное население не понимает, почему нужно тратить столько ресурсов на страну, о существовании которой многие из них до конфликта и не знали.

Франция сама по себе сегодня переживает достаточно огромный финансово-экономический и социальный спад и деньги, которые Макрон пытается отправить на войну на Украину, нужны самой Франции, добавил эксперт. Поэтому многие радикальные партии активизировались именно сейчас, считает Матвийчук. Он отметил, что они имеют свои представительства и в Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане, у них есть связи с "Аль-Каидой"* и с ИГИЛ*.

"И особенно они пришли в такое, знаете, возбуждение после того, как произошёл террористический акт в "Крокусе", Франция натянула это одеяло, проекцию на себя и пришла к выводу, что да, это возможно — такой теракт на территории Франции в момент открытия и проведения Олимпийских игр", — отметил бывший полковник.

То есть сейчас стоит реальный вопрос о том, что Олимпийские игры могут не состояться по причине возрастающей террористической угрозы в Пятой французской республике. Военный эксперт Анатолий Матвийчук

Life.ru сообщал, что французские спецслужбы порекомендовали отказаться от речного парада во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за угрозы теракта. Там предполагают, что высока вероятность нападения террориста-одиночки, который использует для своих акций транспортные средства, то есть злоумышленник может просто въехать на автомобиле в толпу.