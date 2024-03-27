Посол РФ в Париже предупредил о рисках для российских туристов, желающих посетить Олимпиаду

Россияне, желающие посетить Олимпийские игры в Париже, не должны питать иллюзий относительно того, что их ждёт. Об этом заявил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

"Те наши спортсмены, те наши туристы, которые намерены поехать на Олимпийские игры в Париже, должны понимать одну простую вещь, что они не едут в тот цветущий райский сад, о котором говорил [глава Евродипломатии Жозеп] Боррель, а едут в жёсткие западные джунгли, где они будут из-за действий французских властей брошены полностью одни", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Так, в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций нашим соотечественникам придётся "выплывать" самостоятельно, так как французская сторона лишила российских дипломатов даже возможности посетить в этот период центр города.

К слову, именно там находятся все российские дипломатические учреждения. Таким образом, указал посол, Франция полностью вычеркнула РФ из Игр. На этом фоне ему кажутся странными звучащие призывы к "олимпийскому перемирию". Не исключено, что всё может дойти до эвакуации сотрудников дипмиссии из центра города.