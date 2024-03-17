Регион

Уведомления отключены

17 марта, 08:00

МОК ждёт около 40 российских атлетов на Олимпийских играх в Париже

Вице-президент МОК заявил, что на ОИ в Париже могут выступить около 40 россиян

Фото © Shutterstock / FOTODOM

Фото © Shutterstock / FOTODOM

В этом году около 40 человек от общего количества российских атлетов смогут принять участие в Олимпийских играх. Однако не обошлось без условий: спортсмены по-прежнему не имеют права участвовать в командных видах спорта и не будут представлять Россию. Об этом сообщил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, комментарий которого приводит агентство Reuters.

"И тогда все, кто подготовлен в российских военных клубах, не поедут. Я не знаю, но очевидно, что некоторые спортсмены могут отказаться от участия. Возможно, я не прав, но мне кажется, что участие в Олимпиаде примут порядка 40 российских спортсменов", — резюмировал Коутс.

По его мнению, в участии будет отказано и атлетам с активной гражданской позицией. Более того, официальным лицам аккредитоваться на соревнования не получится.

МОК 19 марта обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже
МОК 19 марта обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже

Ранее Life.ru писал о предложении президента Франции Эмманюэля Макрона установить с Россией режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады в Париже. Президент добавил, что атлеты из России могут участвовать в Играх под нейтральным флагом.

Каринэ Гевондян
  • Новости
  • Олимпиада
  • мок
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров