МОК ждёт около 40 российских атлетов на Олимпийских играх в Париже

В этом году около 40 человек от общего количества российских атлетов смогут принять участие в Олимпийских играх. Однако не обошлось без условий: спортсмены по-прежнему не имеют права участвовать в командных видах спорта и не будут представлять Россию. Об этом сообщил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, комментарий которого приводит агентство Reuters.

"И тогда все, кто подготовлен в российских военных клубах, не поедут. Я не знаю, но очевидно, что некоторые спортсмены могут отказаться от участия. Возможно, я не прав, но мне кажется, что участие в Олимпиаде примут порядка 40 российских спортсменов", — резюмировал Коутс.

По его мнению, в участии будет отказано и атлетам с активной гражданской позицией. Более того, официальным лицам аккредитоваться на соревнования не получится.