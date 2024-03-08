МОК 19 марта обсудит участие россиян в церемонии открытия Олимпиады в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) в ходе ближайшего заседания исполкома, которое состоится 19 марта, обсудит участие российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады в Париже. Об этом сообщил глава координационной комиссии Игр, член МОК Оливье Бекерс-Вьежан.

"Официальное решение ещё не принято. Исполком МОК рассмотрит этот вопрос на следующем заседании", — сказал спортивный чиновник.

Напомним, в декабре 2023 года МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпийских играх в Париже, но лишь в нейтральном статусе. Более того, до соревнований не допустят спортсменов, поддерживающих спецоперацию на Украине. А ещё атлетам будет запрещено демонстрировать символику России.