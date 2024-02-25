Путин поручил сформировать предложения по участию спортсменов РФ в Олимпиаде

Президент РФ Владимир Путин поручил Минспорту и Олимпийскому комитету (ОКР) выдвинуть предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Игорь Левитин.

"Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны им для участия в Олимпиаде", — уточнил он.