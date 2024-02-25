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25 февраля, 09:35

Путин поручил сформировать предложения по участию спортсменов РФ в Олимпиаде

Президент РФ Владимир Путин поручил Минспорту и Олимпийскому комитету (ОКР) выдвинуть предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Игорь Левитин.

"Необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх и какие декларации будут предписаны им для участия в Олимпиаде", — уточнил он.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее Путин назвал ущербными и неинтересными эти соревнования без российских атлетов.

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Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) постановил разрешить спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. При этом есть ряд ограничений, например, к соревнованиям не допустят атлетов, активно поддерживающих СВО. Также МОК ввёл запрет на демонстрацию символики РФ в любом виде во время Олимпийских игр и придумал для россиян специальную аббревиатуру AIN (индивидуальные нейтральные атлеты). Вместе с тем в комитете отметили, что большая часть мирового сообщества спортсменов настроена против того, чтобы их товарищей по цеху наказывали из-за политических событий.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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