Призёров Олимпиады в Париже будут награждать медалями с частичкой Эйфелевой башни

В Париже представили медали летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2024. Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), в дизайне использованы железные частицы с Эйфелевой башни, они помещены в центр каждого изделия.

"Мы хотели предложить всем медалистам Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже частичку Эйфелевой башни. Это сочетание самых драгоценных металлов — золота, серебра и бронзы — с самым драгоценным металлом в нашей стране, с сокровищем — Эйфелевой башней", — приводит пресс-служба МОК слова главы оргкомитета Игр Тони Эстанге.