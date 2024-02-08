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8 февраля, 13:17

Призёров Олимпиады в Париже будут награждать медалями с частичкой Эйфелевой башни

В Париже представили медали летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2024

В Париже представили медали XXXIII летних Олимпийских и Паралимпийских игр. Обложка © Сайт МОК

В Париже представили медали XXXIII летних Олимпийских и Паралимпийских игр. Обложка © Сайт МОК

В Париже представили медали летних Олимпийских и Паралимпийских игр-2024. Как сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК), в дизайне использованы железные частицы с Эйфелевой башни, они помещены в центр каждого изделия.

"Мы хотели предложить всем медалистам Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже частичку Эйфелевой башни. Это сочетание самых драгоценных металлов — золота, серебра и бронзы — с самым драгоценным металлом в нашей стране, с сокровищем — Эйфелевой башней", — приводит пресс-служба МОК слова главы оргкомитета Игр Тони Эстанге.

Все медали Игр будут иметь железную сердцевину в форме шестиугольника, металл для которой будет взят со склада, где хранятся заготовки компании, которая обслуживает Эйфелеву башню.

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Напомним, что летние ОИ-2024 в Париже стартуют 26 июля, а продлятся состязания до 11 августа. МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе, но на строгих условиях. В участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку спецоперации, и тем, кто представляет силовые ведомства. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать никакие декларации об осуждении своей страны. А спортивные федерации РФ одна за другой присоединяются к бойкоту Игр.

Наталья Исакова
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