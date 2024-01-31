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31 января, 12:05

Валуев: Россиян, решившихся поехать на Игры в Париже, ждёт абсолютное унижение

Николай Валуев убеждён, что российских спортсменов на Олимпиаде в Париже ждёт "абсолютное унижение". Фото © LIFE

Николай Валуев убеждён, что российских спортсменов на Олимпиаде в Париже ждёт "абсолютное унижение". Фото © LIFE

Если кто-то из российских спортсменов согласится на "драконовские условия" МОК, пройдёт отбор на Олимпиаду в Париже и полетит туда без флага и гимна, то их там не будет ждать ничего, кроме унижения. Таким мнением поделился депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Россиян, решившихся поехать на Игры в Париже, ждёт абсолютное унижение. Видео © LIFE

"Их там ждёт абсолютное унижение. Всё будет сделано так, чтобы человек, приехавший туда, просто-напросто выдерживал вместо подготовки к соревнованию унизительные процедуры. Это всё будет. Будет всё обставлено таким образом, чтобы эти ребята уже до старта были выжаты как лимон", прогнозирует гость студии Лайфа.

Валуев отметил, что Российский олимпийский комитет подпал под полную дисквалификацию. Соответственно, никакой практической поддержки, в том числе специалисты, которые должны всегда сопровождать спортсменов олимпийского уровня, не смогут туда поехать в силу санкций.

"Туда не попадёт даже ни один массажист", — добавил он.

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Напомним, что летние Олимпийские игры 2024 года в Париже стартуют 26 июля, а продлятся состязания до 11 августа. МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе, но на строгих условиях. В участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать никакие декларации об осуждении своей страны. А спортивные федерации России одна за другой присоединяются к бойкоту Игр.

Марина Калегина
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