Валуев: Россиян, решившихся поехать на Игры в Париже, ждёт абсолютное унижение

Если кто-то из российских спортсменов согласится на "драконовские условия" МОК, пройдёт отбор на Олимпиаду в Париже и полетит туда без флага и гимна, то их там не будет ждать ничего, кроме унижения. Таким мнением поделился депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Россиян, решившихся поехать на Игры в Париже, ждёт абсолютное унижение. Видео © LIFE

"Их там ждёт абсолютное унижение. Всё будет сделано так, чтобы человек, приехавший туда, просто-напросто выдерживал вместо подготовки к соревнованию унизительные процедуры. Это всё будет. Будет всё обставлено таким образом, чтобы эти ребята уже до старта были выжаты как лимон", — прогнозирует гость студии Лайфа.

Валуев отметил, что Российский олимпийский комитет подпал под полную дисквалификацию. Соответственно, никакой практической поддержки, в том числе специалисты, которые должны всегда сопровождать спортсменов олимпийского уровня, не смогут туда поехать в силу санкций.