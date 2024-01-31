Валуев: Россиян, решившихся поехать на Игры в Париже, ждёт абсолютное унижение
Николай Валуев убеждён, что российских спортсменов на Олимпиаде в Париже ждёт "абсолютное унижение". Фото © LIFE
Если кто-то из российских спортсменов согласится на "драконовские условия" МОК, пройдёт отбор на Олимпиаду в Париже и полетит туда без флага и гимна, то их там не будет ждать ничего, кроме унижения. Таким мнением поделился депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".
Россиян, решившихся поехать на Игры в Париже, ждёт абсолютное унижение. Видео © LIFE
"Их там ждёт абсолютное унижение. Всё будет сделано так, чтобы человек, приехавший туда, просто-напросто выдерживал вместо подготовки к соревнованию унизительные процедуры. Это всё будет. Будет всё обставлено таким образом, чтобы эти ребята уже до старта были выжаты как лимон", — прогнозирует гость студии Лайфа.
Валуев отметил, что Российский олимпийский комитет подпал под полную дисквалификацию. Соответственно, никакой практической поддержки, в том числе специалисты, которые должны всегда сопровождать спортсменов олимпийского уровня, не смогут туда поехать в силу санкций.
"Туда не попадёт даже ни один массажист", — добавил он.
Напомним, что летние Олимпийские игры 2024 года в Париже стартуют 26 июля, а продлятся состязания до 11 августа. МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе, но на строгих условиях. В участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Министр спорта Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать никакие декларации об осуждении своей страны. А спортивные федерации России одна за другой присоединяются к бойкоту Игр.