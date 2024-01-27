"Окончательное решение": Российские прыгуны в воду не поедут на Олимпиаду из-за дискриминации
В Российской федерации прыжков в воду объявили об отказе ехать на Олимпиаду-2024
Прыгуны в воду из РФ отказались от участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе из-за дискриминационных условий. Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин.
"Это окончательное и бесповоротное решение. Международный олимпийский комитет и Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) выставили дискриминационные условия, которые противоречат спортивным принципам олимпийского движения", — написал Дружинин в телеграм-канале.
Российские спортсмены также не примут участия в чемпионате мира, который пройдёт в феврале в столице Катара Дохе. Эти соревнования являются последним отборочным этапом Олимпиады-2024, пояснил Дружинин. Он отметил, что многие лучшие российские прыгуны в воду состоят в обществах "Динамо", ЦСКА, а также других организациях, связанных с силовыми ведомствами. Отправлять спортсменов другого уровня нет смысла, подчеркнул глава РФПВ. Он считает, что международные соревнования, которые игнорируют спортивный принцип и предпочитают политические решения, очень быстро потеряют свой статус и значение в мире спорта.
"Жаль, что Олимпиада, на которой должны быть лучшие, пошла по этому пути", — посетовал Дружинин.
Напомним, летние Олимпийские игры 2024 года в Париже стартуют 26 июля, состязания продлятся до 11 августа. Ранее МОК рекомендовал допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе, но на строгих условиях. В участии откажут тем, кто открыто высказывался в поддержку СВО, и тем, кто представляет силовые ведомства. Кроме того, участие в командных соревнованиях будет закрыто для россиян и белорусов. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что российские спортсмены не будут подписывать никакие декларации об осуждении своей страны. Также Лайф писал, что МОК отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в состав олимпийских советов новых российских регионов. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в ущемлении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали такое решение настоящим позором.
ТАСС / Донат Сорокин