"Окончательное решение": Российские прыгуны в воду не поедут на Олимпиаду из-за дискриминации

Прыгуны в воду из РФ отказались от участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе из-за дискриминационных условий. Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин.

Российские спортсмены также не примут участия в чемпионате мира, который пройдёт в феврале в столице Катара Дохе. Эти соревнования являются последним отборочным этапом Олимпиады-2024, пояснил Дружинин. Он отметил, что многие лучшие российские прыгуны в воду состоят в обществах "Динамо", ЦСКА, а также других организациях, связанных с силовыми ведомствами. Отправлять спортсменов другого уровня нет смысла, подчеркнул глава РФПВ. Он считает, что международные соревнования, которые игнорируют спортивный принцип и предпочитают политические решения, очень быстро потеряют свой статус и значение в мире спорта.