МОК: Отобравшихся на Олимпиаду в Париже российских спортсменов проверят повторно

Российских и белорусских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпийских играх в Париже, проверят повторно. Как рассказали в Международном олимпийском комитете (МОК), для этого будут привлечены представители независимых организаций.

"Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведёт вторую с участием независимых организаций", — сказал представитель организации Марк Адамс, добавив, что другие детали пока не известны.