МОК: Отобравшихся на Олимпиаду в Париже российских спортсменов проверят повторно
Российских и белорусских спортсменов, которых допустили до участия в Олимпийских играх в Париже, проверят повторно. Как рассказали в Международном олимпийском комитете (МОК), для этого будут привлечены представители независимых организаций.
"Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Люди, которые квалифицировались, уже прошли одну проверку, но МОК проведёт вторую с участием независимых организаций", — сказал представитель организации Марк Адамс, добавив, что другие детали пока не известны.
Как уже писал Лайф, открытие летних Олимпийских игр 2024 года в Париже запланировано на 26 июля, состязания продлятся по 11 августа. МОК разрешил выступать россиянам с белорусами в нейтральном статусе. В комитете пояснили, что большинство спортсменов выступают против наказания для своих коллег из-за политики. При этом любая демонстрация российской символики на Олимпиаде оказалась под запретом.
ТАСС / AP / Hiro Komae