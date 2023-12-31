Олимпийская чемпионка призвала россиян не вставать на колени перед МОК

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова считает, что российским спортсменам не стоит принимать участие в Олимпийских играх в следующем году на условиях, предложенных Международным олимпийским комитетом (МОК). Мнение она высказала в беседе с РИА "Новости".

"Однозначно на тех условиях, в которых мы сейчас, я думаю, ехать уже не стоит. В очередной раз вставать на колени — это слишком. Мы выполняли те условия, которые нам предлагали, но всё равно этого было мало. Нам всё время навязывали ещё более кабальные условия", — подчеркнула чемпионка.