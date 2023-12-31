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31 декабря, 19:03

Олимпийская чемпионка призвала россиян не вставать на колени перед МОК

Экс-биатлонистка Ишмуратова: На условиях МОК россиянам ехать на Олимпиаду не стоит

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова считает, что российским спортсменам не стоит принимать участие в Олимпийских играх в следующем году на условиях, предложенных Международным олимпийским комитетом (МОК). Мнение она высказала в беседе с РИА "Новости".

"Однозначно на тех условиях, в которых мы сейчас, я думаю, ехать уже не стоит. В очередной раз вставать на колени — это слишком. Мы выполняли те условия, которые нам предлагали, но всё равно этого было мало. Нам всё время навязывали ещё более кабальные условия", — подчеркнула чемпионка.

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Напомним, что летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже в период с 26 июля по 11 августа. МОК разрешил выступать россиянам с белорусами в нейтральном статусе. В комитете пояснили, что большинство спортсменов выступают против наказания для своих коллег из-за политики. При этом любая демонстрация российской символики на Олимпиаде оказалась под запретом. Решение о допуске спортсменов уже поддержал и глава МОК Томас Бах.

Оксана Попова
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