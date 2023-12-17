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17 декабря, 17:46

"Верен своей стране": Российский пловец-чемпион Рылов отказался ехать на Олимпиаду

Пловец Рылов отказался выступать на Олимпиаде в Париже из-за решений МОК

<p>Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев</p>

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов решил отказаться от участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. По его словам, он хочет остаться верным своей стране и не опускаться до уровня западных провокаторов.

"Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно — и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране", — сказал Рылов в беседе с атч ТВ".

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Напомним, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских атлетов до Игр-2024 в Париже, однако выступать им придётся в нейтральном статусе. Кроме того, есть куча других ограничений. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Александра Мышляева
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