"Верен своей стране": Российский пловец-чемпион Рылов отказался ехать на Олимпиаду
Пловец Рылов отказался выступать на Олимпиаде в Париже из-за решений МОК
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов решил отказаться от участия в Олимпиаде 2024 года в Париже. По его словам, он хочет остаться верным своей стране и не опускаться до уровня западных провокаторов.
"Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно — и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране", — сказал Рылов в беседе с "Матч ТВ".
Напомним, 8 декабря МОК допустил российских и белорусских атлетов до Игр-2024 в Париже, однако выступать им придётся в нейтральном статусе. Кроме того, есть куча других ограничений. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.