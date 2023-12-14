Экс-министр спорта уверен, что Путин внятно объяснил позицию о решении МОК по допуску россиян на ОИ Экс-министр спорта Колобков назвал унизительными условия МОК к атлетам из России 14 декабря, 15:12 Обложка © Shutterstock

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков назвал унизительным условия, предъявляемые к российским спортсменам со стороны МОК. Так он прокомментировал в беседе с RT слова президента России Владимира Путина, предположившего, что своим решением организация хочет "обесточить" нашу сборную.

"Как мне кажется, в словах президента даже нечего объяснять, их смысл понятен. Ещё неделю назад МОК говорил одно, а теперь — совершенно другое. Я могу высказать свою точку зрения, не комментируя никого: это издевательские и унизительные условия для допуска на Олимпиаду", — отметил Колобков.

По его мнению, МОК хочет рассорить российских спортсменов на фоне выдвижения условий к участию в соревнованиях. Экс-министр надеется, что Минспорта и ОКР примут правильное решение, так же как и наши спортсмены, которых он назвал умными и образованными.

Авторы Татьяна Миссуми