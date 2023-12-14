Экс-министр спорта уверен, что Путин внятно объяснил позицию о решении МОК по допуску россиян на ОИ
Экс-министр спорта Колобков назвал унизительными условия МОК к атлетам из России
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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков назвал унизительным условия, предъявляемые к российским спортсменам со стороны МОК. Так он прокомментировал в беседе с RT слова президента России Владимира Путина, предположившего, что своим решением организация хочет "обесточить" нашу сборную.
"Как мне кажется, в словах президента даже нечего объяснять, их смысл понятен. Ещё неделю назад МОК говорил одно, а теперь — совершенно другое. Я могу высказать свою точку зрения, не комментируя никого: это издевательские и унизительные условия для допуска на Олимпиаду", — отметил Колобков.
По его мнению, МОК хочет рассорить российских спортсменов на фоне выдвижения условий к участию в соревнованиях. Экс-министр надеется, что Минспорта и ОКР примут правильное решение, так же как и наши спортсмены, которых он назвал умными и образованными.
Напомним, МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Игр-2024 в Париже, однако выступать им придётся в нейтральном статусе. Решение связано с мнением большинства спортсменов, сообщили в комитете. Кроме того, МОК запретил любую демонстрацию российской символики на Олимпиаде. Во время своей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает участие наших спортсменов в соревнованиях, потому что все в мире и так будут знать, что это атлеты из России. Однако, по его словам, если МОК преследует цель отсечь российских спортсменов, претендующих на медали, "обесточить" сборную, то ехать не нужно. Путин добавил, что над окончательным решением надо подумать.