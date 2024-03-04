Лавров уличил МОК в предательстве идеалов олимпизма

Действия Международного олимпийского комитета (МОК), а также президента организации Томаса Баха являются предательством всех идеалов олимпизма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

Министр напомнил, что в истории были случаи бойкота Олимпийских игр. Так, в 1984 году СССР проигнорировал Игры в Лос-Анджелесе, а в 1980 году команды западных стран не приехали на Олимпиаду в Москве. После этих событий, как добавил Лавров, "вроде бы всё устоялось", но, как оказалось, ненадолго.

"Но то, что сейчас происходит со спортивным движением, что сейчас делают руководители МОК и лично Томас Бах, — я считаю это предательством всех идеалов олимпизма", — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.