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27 февраля, 16:28

Депутат Журова призвала российские телеканалы не покупать права на показ ОИ-2024

Светлана Журова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Светлана Журова. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российским телеканалам не стоит покупать права на трансляцию Олимпийских игр 2024 года в Париже, так как РФ не будет представлена на соревнованиях, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. По её словам, тот, кто захочет посмотреть Игры, найдёт, где это можно сделать, а остальные россияне смотрели состязания, чтобы болеть за своих.

"Платить за права на показ Олимпиады в этой ситуации — выкинутые деньги. Если бы это было бесплатно, то почему не показать? Сейчас и люди не поймут: отдавать за права, где нет наших? А суммы немалые. Если мы трансляцию уже купили, а деньги нам не вернут, тогда другое дело", сказала Журова в эфире НСН.

По мнению олимпийской чемпионки, спортсменам не стоит принимать участия в Играх даже в нейтральном статусе, учитывая риск быть "развёрнутыми" на границе. "Они доедут, а дальше Макрон не пустит — это большой риск", — добавила парламентарий.

Валуев призвал россиян не ехать на Олимпиаду под унизительным названием AIN
Валуев призвал россиян не ехать на Олимпиаду под унизительным названием AIN
Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что поручения российского лидера Владимира Путина по участию атлетов РФ в Олимпиаде должны выполнить. До этого МОК постановил разрешить спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, но есть ряд ограничений. Например, к соревнованиям не допустят атлетов, активно поддерживающих СВО. Также МОК ввёл запрет на демонстрацию символики РФ в любом виде во время Олимпийских игр и придумал для россиян аббревиатуру AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).
Евгения Мосс
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