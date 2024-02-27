Депутат Журова призвала российские телеканалы не покупать права на показ ОИ-2024

Российским телеканалам не стоит покупать права на трансляцию Олимпийских игр 2024 года в Париже, так как РФ не будет представлена на соревнованиях, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. По её словам, тот, кто захочет посмотреть Игры, найдёт, где это можно сделать, а остальные россияне смотрели состязания, чтобы болеть за своих.