Валуев призвал россиян не ехать на Олимпиаду под унизительным названием AIN

Российские спортсмены не должны ехать на Олимпийские игры в Париже с учётом ограничений, наложенных Международным олимпийским комитетом (МОК) на РФ. Такое мнение высказал депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев.

"Вопрос состоит не в том, что стоит им или не стоит. Я до недавнего времени говорил, что под нейтральным флагом выступать стоит, но не при том уровне оскорблений с помощью различных условий, в которые нас поставил Международный олимпийский комитет", — объяснил спортсмен в разговоре с радио "Комсомольская правда".

По его мнению, унизительные условия МОК лишили возможности участвовать в Олимпийских играх большую часть российских атлетов, которые хотя бы теоретически могли бы поехать на состязания в нейтральном статусе. После всех санкций такая возможность осталась примерно у десяти спортсменов и это только в том случае, если они сами согласятся. Такой состав не получится назвать сборной России.