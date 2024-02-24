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24 февраля, 12:13

Валуев призвал россиян не ехать на Олимпиаду под унизительным названием AIN

Валуев призвал российских атлетов к бойкоту ОИ из-за возмутительных условий МОК

Депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российские спортсмены не должны ехать на Олимпийские игры в Париже с учётом ограничений, наложенных Международным олимпийским комитетом (МОК) на РФ. Такое мнение высказал депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев.

"Вопрос состоит не в том, что стоит им или не стоит. Я до недавнего времени говорил, что под нейтральным флагом выступать стоит, но не при том уровне оскорблений с помощью различных условий, в которые нас поставил Международный олимпийский комитет", — объяснил спортсмен в разговоре с радио "Комсомольская правда".

По его мнению, унизительные условия МОК лишили возможности участвовать в Олимпийских играх большую часть российских атлетов, которые хотя бы теоретически могли бы поехать на состязания в нейтральном статусе. После всех санкций такая возможность осталась примерно у десяти спортсменов и это только в том случае, если они сами согласятся. Такой состав не получится назвать сборной России.

Парламентарий признал, что раньше выступал за то, чтобы атлеты из России участвовали в ОИ даже под нейтральным флагом, но, с учётом новых обстоятельств, изменил своё мнение. Кроме того, раньше отказ от участие в Олимпиаде был чреват юридически обоснованным запретом МОК на участие в ещё двух циклах соревнований. Однако сегодня стороной, запрещающей атлетам из РФ ехать на Игры, является сам МОК, что существенно меняет положение вещей.

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Как ранее сообщал Life.ru, МОК решил разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе при условии осуждения СВО. Комитет утверждает, что большая часть мирового сообщества спортсменов настроены против того, чтобы их товарищей по цеху наказывали из-за политических событий. При этом МОК ввёл запрет на демонстрацию символики РФ в любом виде во время Олимпийских игр и придумал для россиян специальную аббревиатуру AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).

Юрий Лысенко
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