Валуев призвал россиян не ехать на Олимпиаду под унизительным названием AIN
Валуев призвал российских атлетов к бойкоту ОИ из-за возмутительных условий МОК
Депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Российские спортсмены не должны ехать на Олимпийские игры в Париже с учётом ограничений, наложенных Международным олимпийским комитетом (МОК) на РФ. Такое мнение высказал депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев.
"Вопрос состоит не в том, что стоит им или не стоит. Я до недавнего времени говорил, что под нейтральным флагом выступать стоит, но не при том уровне оскорблений с помощью различных условий, в которые нас поставил Международный олимпийский комитет", — объяснил спортсмен в разговоре с радио "Комсомольская правда".
По его мнению, унизительные условия МОК лишили возможности участвовать в Олимпийских играх большую часть российских атлетов, которые хотя бы теоретически могли бы поехать на состязания в нейтральном статусе. После всех санкций такая возможность осталась примерно у десяти спортсменов и это только в том случае, если они сами согласятся. Такой состав не получится назвать сборной России.
Парламентарий признал, что раньше выступал за то, чтобы атлеты из России участвовали в ОИ даже под нейтральным флагом, но, с учётом новых обстоятельств, изменил своё мнение. Кроме того, раньше отказ от участие в Олимпиаде был чреват юридически обоснованным запретом МОК на участие в ещё двух циклах соревнований. Однако сегодня стороной, запрещающей атлетам из РФ ехать на Игры, является сам МОК, что существенно меняет положение вещей.
Как ранее сообщал Life.ru, МОК решил разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе при условии осуждения СВО. Комитет утверждает, что большая часть мирового сообщества спортсменов настроены против того, чтобы их товарищей по цеху наказывали из-за политических событий. При этом МОК ввёл запрет на демонстрацию символики РФ в любом виде во время Олимпийских игр и придумал для россиян специальную аббревиатуру AIN (индивидуальные нейтральные атлеты).