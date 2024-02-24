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24 февраля, 09:46

"Она ещё ребёнок": Валуев дал совет фигуристке Валиевой

Валуев: Валиевой нужно продолжать выступать как профессиональной спортсменке

Фигуристка Камила Валиева не единственная жертва спортивных интриг, однако её жалеют больше всего, потому что в момент этого жёсткого прессинга она была ребёнком. Таким мнением поделился депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев.

"Мы её жалеем больше всех в силу её возраста и того, что она попала под этот прессинг. Уже время, конечно, прошло после пекинской Олимпиады, но тем не менее. Не приведи господи. Она ещё ребёнок, по сути, на тот момент была", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".

На вопрос корреспондента, не хочет ли Валуев взять фигуристку в помощницы депутата, чемпион мира ответил, что ей нужно продолжать выступать в качестве профессиональной спортсменки. По его словам, для этого существуют разные ледовые шоу. Пока есть силы и здоровье, нужно этим трудом зарабатывать себе на жизнь, однако решение должно быть за Камилой, заключил бывший спортсмен.

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Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за результатов допинг-пробы, которую она сдала в декабре 2021 года. При этом первое место в командном турнире на ОИ в Пекине отобрали и у всей российской сборной, отправив команду на третью строчку. В Кремле считают, что это решение носит исключительно политизированный характер. Сама Валиева отреагировала на произошедшее трогательным видеороликом.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Мышляева
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