"Она ещё ребёнок": Валуев дал совет фигуристке Валиевой
Валуев: Валиевой нужно продолжать выступать как профессиональной спортсменке
Фигуристка Камила Валиева не единственная жертва спортивных интриг, однако её жалеют больше всего, потому что в момент этого жёсткого прессинга она была ребёнком. Таким мнением поделился депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев.
"Мы её жалеем больше всех в силу её возраста и того, что она попала под этот прессинг. Уже время, конечно, прошло после пекинской Олимпиады, но тем не менее. Не приведи господи. Она ещё ребёнок, по сути, на тот момент была", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".
На вопрос корреспондента, не хочет ли Валуев взять фигуристку в помощницы депутата, чемпион мира ответил, что ей нужно продолжать выступать в качестве профессиональной спортсменки. По его словам, для этого существуют разные ледовые шоу. Пока есть силы и здоровье, нужно этим трудом зарабатывать себе на жизнь, однако решение должно быть за Камилой, заключил бывший спортсмен.
Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за результатов допинг-пробы, которую она сдала в декабре 2021 года. При этом первое место в командном турнире на ОИ в Пекине отобрали и у всей российской сборной, отправив команду на третью строчку. В Кремле считают, что это решение носит исключительно политизированный характер. Сама Валиева отреагировала на произошедшее трогательным видеороликом.
ТАСС / Сергей Бобылев