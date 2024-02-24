"Она ещё ребёнок": Валуев дал совет фигуристке Валиевой

Фигуристка Камила Валиева не единственная жертва спортивных интриг, однако её жалеют больше всего, потому что в момент этого жёсткого прессинга она была ребёнком. Таким мнением поделился депутат Госдумы, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев.

"Мы её жалеем больше всех в силу её возраста и того, что она попала под этот прессинг. Уже время, конечно, прошло после пекинской Олимпиады, но тем не менее. Не приведи господи. Она ещё ребёнок, по сути, на тот момент была", — сказал он в беседе с радио "Комсомольская правда".