Валуев обвинил WADA в превращении спорта в инструмент грязных политических игр против россиян
Депутат Госдумы Валуев заявил, что спорт стал средством грязных политических игр
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что спорт стал средством санкционной политики против России. Таким мнением чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать!". По его словам, давление на российских спортсменов с помощью Всемирного антидопингового агентства — мерзкая стратегия, которая сегодня присутствует в международном спорте.
Депутат ГД Николай Валуев заявил, что спорт стал средством санкционной политики. Видео © Rutube / "Дайте сказать"
"Принцип, который был провозглашён, уже не работает, сегодня политика в спорт пришла, откровенно говоря, грязная. Вообще, спорт был призван мериться силами в мирном русле всем странам. Но сейчас спорт стал средством санкционной политики", — сказал Валуев.
По словам депутата, многие наши спортсмены после того, как не сумели в результате решений Всемирного антидопингового агентства (WADA) поучаствовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, позже доказывали свою невиновность через суд. То есть, по сути, против них были применены санкции политического характера руками антидопингового агентства, добавил политик.
Он отметил, что ВАДА неоднократно отмечалось политическими шагами в отношении белорусов и россиян. Он напомнил, что агентство запретило гимн и флаг, да и вообще любую символику.
А ранее Лайф сообщал, что 29 января Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил её от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Первое место в командном турнире на ОИ в Пекине отобрали и у всей российской сборной, отправив команду на третью строчку. В Кремле считают, что это решение носит исключительно политизированный характер. Сама Валиева отреагировала на произошедшее трогательным видеороликом.