Валуев обвинил WADA в превращении спорта в инструмент грязных политических игр против россиян

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев заявил, что спорт стал средством санкционной политики против России. Таким мнением чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA поделился в новом выпуске шоу "Дайте сказать!". По его словам, давление на российских спортсменов с помощью Всемирного антидопингового агентства — мерзкая стратегия, которая сегодня присутствует в международном спорте.

Депутат ГД Николай Валуев заявил, что спорт стал средством санкционной политики. Видео © Rutube / "Дайте сказать"

"Принцип, который был провозглашён, уже не работает, сегодня политика в спорт пришла, откровенно говоря, грязная. Вообще, спорт был призван мериться силами в мирном русле всем странам. Но сейчас спорт стал средством санкционной политики", — сказал Валуев.

По словам депутата, многие наши спортсмены после того, как не сумели в результате решений Всемирного антидопингового агентства (WADA) поучаствовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, позже доказывали свою невиновность через суд. То есть, по сути, против них были применены санкции политического характера руками антидопингового агентства, добавил политик.