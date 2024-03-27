На Западе боятся, что российские Игры дружбы "разрушат" Олимпиаду, признался глава WADA
Глава WADA Банька признал, что цель организации — не допустить Игр дружбы в РФ
Витольд Банька. Обложка © ТАСС / Zuma / Xinhua
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хочет не допустить проведения Игр дружбы в России, заявил президент организации Витольд Банька. Неожиданное признание спортивный чиновник сделал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), представившимися "высокопоставленным африканским политиком".
"Мы должны остановить это или, по крайней мере, действительно сделать эти Игры крайне незначительными. Если они захотят, они могут организовать свои внутренние чемпионаты только для российских спортсменов, но не в качестве противовеса Олимпийским играм. Они могут делать всё, что хотят, в России", — сказал Банька.
По мнению главы WADA, своими Играми дружбы Россия хочет "разрушить Олимпийские игры", из-за чего политическим и спортивным лидерам необходимо объединиться. К слову, именно Африку доверчивый поляк призвал "возглавить оппозицию", а своего собеседника — пообщаться с коллегами по континенту, чтобы переманить их на свою сторону.
По мнению чиновника, Игры дружбы не заслуживают доверия и западные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет (МОК), сам WADA и даже Евросоюз, могут выпустить по этому поводу совместное заявление.
"Мы могли бы подумать об общем заявлении. Многие спортивные лидеры, политические лидеры могут выразить своё мнение о событии, что они и мы думаем об участии в этом мероприятии. Нужно поговорить с другими африканскими лидерами, убедить их не участвовать в этих Играх, чтобы не создавать противодействие Олимпийским играм", — добавил Банька.
Напомним, осенью 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году Игр дружбы. Соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге. В свою очередь МОК призвал все олимпийские комитеты отказаться от участия в Играх, поскольку, как считают там, они будут политизированы.