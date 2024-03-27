На Западе боятся, что российские Игры дружбы "разрушат" Олимпиаду, признался глава WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хочет не допустить проведения Игр дружбы в России, заявил президент организации Витольд Банька. Неожиданное признание спортивный чиновник сделал в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), представившимися "высокопоставленным африканским политиком".

"Мы должны остановить это или, по крайней мере, действительно сделать эти Игры крайне незначительными. Если они захотят, они могут организовать свои внутренние чемпионаты только для российских спортсменов, но не в качестве противовеса Олимпийским играм. Они могут делать всё, что хотят, в России", — сказал Банька.

По мнению главы WADA, своими Играми дружбы Россия хочет "разрушить Олимпийские игры", из-за чего политическим и спортивным лидерам необходимо объединиться. К слову, именно Африку доверчивый поляк призвал "возглавить оппозицию", а своего собеседника — пообщаться с коллегами по континенту, чтобы переманить их на свою сторону.

По мнению чиновника, Игры дружбы не заслуживают доверия и западные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет (МОК), сам WADA и даже Евросоюз, могут выпустить по этому поводу совместное заявление.