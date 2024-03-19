Регион

Уведомления отключены

19 марта, 17:18

Тарасова осудила призыв МОК бойкотировать Игры дружбы

Тарасова: МОК впервые призывает к неучастию в международных соревнованиях

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв Международного олимпийского комитета (МОК) воздержаться от участия во Всемирных играх дружбы в России, заявив, что комитет должен работать в противоположном направлении. Об этом сообщает RT.

"Я думала, что Международный олимпийский комитет должен призывать только к участию в международных соревнованиях. А он, по-моему, впервые в жизни призывает к обратному. И для меня абсолютно непонятна позиция МОК. Считаю это большим безобразием и несправедливостью по отношению к нашей стране, которая на протяжении многих лет украшала мировое олимпийское движение", — возмутилась Тарасова.

Овечкин заявил о нарушении главного лозунга спорта из-за отказа МОК позвать Россию на Игры
Овечкин заявил о нарушении главного лозунга спорта из-за отказа МОК позвать Россию на Игры

Годом ранее Владимир Путин подписал указ провести Всемирные игры дружбы в 2024 году в Москве и Екатеринбурге. В ответ на это МОК призвал все олимпийские комитеты отказаться от участия в российском мероприятии, поскольку, по их мнению, таким образом РФ старается организовать политизированные спортивные соревнования.

Обложка ©

ТАСС / Терещенко Михаил

Владимир Озеров
  • Новости
  • мок
  • Татьяна Тарасова (тренер)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров