Тарасова осудила призыв МОК бойкотировать Игры дружбы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв Международного олимпийского комитета (МОК) воздержаться от участия во Всемирных играх дружбы в России, заявив, что комитет должен работать в противоположном направлении. Об этом сообщает RT.

"Я думала, что Международный олимпийский комитет должен призывать только к участию в международных соревнованиях. А он, по-моему, впервые в жизни призывает к обратному. И для меня абсолютно непонятна позиция МОК. Считаю это большим безобразием и несправедливостью по отношению к нашей стране, которая на протяжении многих лет украшала мировое олимпийское движение", — возмутилась Тарасова.