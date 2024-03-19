МОК обвинил Россию в политизации спорта и призвал игнорировать Игры дружбы 19 марта, 11:41 МОК обвинил Россию в политизации спорта. Обложка © Freepik

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от всех стран и спортсменов не участвовать во Всемирных играх дружбы в России, потому что мероприятие якобы политизировано. Об этом говорится на сайте организации.

"Олимпийское движение решительно осуждает любые инициативы по политизации спорта, в частности, организацию политизированных спортивных мероприятий российским правительством. МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта", — сказано в заявлении МОК.

Ранее МОК уже призывал все национальные олимпийские комитеты не принимать участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России с 15 по 29 сентября этого года. Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька пригрозил спортсменам последствиями за участие в соревнованиях, а гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что Москва якобы не имеет права проводить Игры из-за отсутствия статуса соответствия у РУСАДА.

Авторы Татьяна Миссуми