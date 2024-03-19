МОК запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил российским спортсменам принимать участие в церемонии открытия Олимпийских игр – 2024, которые пройдут в Париже. Об этом сообщил директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

"Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций, так как они нейтральные, но им дадут возможность прочувствовать это событие. Решение по церемонии закрытия будет принято позднее", — сказал он в ходе брифинга.