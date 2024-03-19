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19 марта, 18:38

МОК запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпиады в Париже

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретил российским спортсменам принимать участие в церемонии открытия Олимпийских игр – 2024, которые пройдут в Париже. Об этом сообщил директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

"Нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций, так как они нейтральные, но им дадут возможность прочувствовать это событие. Решение по церемонии закрытия будет принято позднее", — сказал он в ходе брифинга.

Между тем стало известно, что 12 российских спортсменов отобрались на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Также отбор прошли семь белорусских атлетов. Для нейтральных спортсменов, напомним, были утверждены флаг под эмблемой AIN и гимн без слов.

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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