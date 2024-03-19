Глава МОК отреагировал на возможный бойкот Олимпиады со стороны России
Глава МОК Томас Бах внезапно заявил, что атлеты не несут вины за деяния властей
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах неожиданно заявил, что атлеты не должны нести ответственность за действия правительства. Таким образом он прокомментировал возможный бойкот Россией Олимпиады 2024 года в беседе с изданием Le Monde. По мнению спортивного функционера, саботаж Игр в Париже не принесёт никакой пользы.
"Атлеты не могут нести ответственность за действия властей. Но, если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. Если нет, то должны иметь те же права, что и все другие", — заявил Томас Бах.
Ранее стало известно, что МОК ждёт около 40 российских атлетов на Олимпийских играх в Париже. Однако не обошлось без условий: спортсмены по-прежнему не имеют права участвовать в командных видах спорта и не будут представлять Россию. После этого начали поступать публичные предложения о том, что нашей стране стоит на официальном уровне объявить бойкот Олимпиаде, хотя министр спорта Олег Матыцин с инициативной не согласен. По его словам, надо максимально сохранить все возможности для диалога.
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