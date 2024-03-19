Глава МОК отреагировал на возможный бойкот Олимпиады со стороны России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах неожиданно заявил, что атлеты не должны нести ответственность за действия правительства. Таким образом он прокомментировал возможный бойкот Россией Олимпиады 2024 года в беседе с изданием Le Monde. По мнению спортивного функционера, саботаж Игр в Париже не принесёт никакой пользы.

"Атлеты не могут нести ответственность за действия властей. Но, если они поддерживают эти действия, они подвергаются санкциям. Если нет, то должны иметь те же права, что и все другие", — заявил Томас Бах.