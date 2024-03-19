МОК: 12 российских спортсменов квалифицировались на Олимпиаду в Париже

12 российских спортсменов отобрались на Олимпийские игры 2024 года, проведение которых планируется в Париже. Об этом сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

"12 спортсменов с российскими паспортами и семеро белорусов на сегодня квалифицировались на Олимпиаду", — сказал он. При этом всего на Олимпийские игры могут быть отобраны максимум 55 российских и 28 белорусских спортсменов.

Между тем Международный олимпийский комитет запретил им принимать участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр. Однако у них будет возможность присутствовать на мероприятии. Также медали спортсменов не будут учитываться в общем зачёте. А в случае побед их будут награждать под музыку без слов.

"Прежде всего был утверждён флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов — Прим. Life.ru) и гимн. Гимн не имеет текста и был подготовлен исключительно для Игр в Париже", — уточнил Маклауд.

Кроме того, исполком МОК одобрил нейтральный флаг, под которым предложат выступать спортсменам с российскими и белорусскими паспортами. Он будет лишён национальной привязки к государствам.