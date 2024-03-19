МОК: 12 российских спортсменов квалифицировались на Олимпиаду в Париже
12 российских спортсменов отобрались на Олимпийские игры 2024 года, проведение которых планируется в Париже. Об этом сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.
"12 спортсменов с российскими паспортами и семеро белорусов на сегодня квалифицировались на Олимпиаду", — сказал он. При этом всего на Олимпийские игры могут быть отобраны максимум 55 российских и 28 белорусских спортсменов.
Между тем Международный олимпийский комитет запретил им принимать участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр. Однако у них будет возможность присутствовать на мероприятии. Также медали спортсменов не будут учитываться в общем зачёте. А в случае побед их будут награждать под музыку без слов.
"Прежде всего был утверждён флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов — Прим. Life.ru) и гимн. Гимн не имеет текста и был подготовлен исключительно для Игр в Париже", — уточнил Маклауд.
Кроме того, исполком МОК одобрил нейтральный флаг, под которым предложат выступать спортсменам с российскими и белорусскими паспортами. Он будет лишён национальной привязки к государствам.
Между тем официальный представитель МОК Марк Адамс сообщил, что комитет утвердил переход двух российских спортсменов в сборные других стран. Так, российский борец Александр Комаров будет выступать за Сербию, а пловчиха Анастасия Кирпичникова — за Францию.
Ранее сообщалось, что МОК на Олимпийских играх в Париже ждёт около 40 российских спортсменов. При этом они по-прежнему не имеют права участвовать в командных видах спорта и не будут представлять нашу страну. После этого многие предложили Москве объявить бойкот Олимпиаде, хотя министр спорта Олег Матыцин с инициативной не согласен. По его словам, надо максимально сохранить все возможности для диалога.
TASS / Lafargue Raphael