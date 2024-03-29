"Перейти к плану Б": Спецслужбы Франции предложили отменить церемонию открытия ОИ-2024
Europe 1: Спецслужбы Франции предложили отменить церемонию открытия ОИ-2024
Французские спецслужбы рекомендуют отказаться от речного парада во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Как передаёт радио Europe 1, главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции рекомендовало Министерству внутренних дел этой европейской страны отказаться от данной затеи из-за высокой террористической угрозы.
"Мы должны перейти к плану Б", — сообщил источник радиостанции из разведслужб.
Журналисты рассказали, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен в минувший четверг, 28 марта, должен был встретиться с представителями спецслужб. Радиостанция утверждает, что сотрудники главного управления внутренней безопасности собирались проинформировать министра о том, что на французскую территорию может вернуться "массовый терроризм".
Сотрудники DGSI хотят избежать сценария "скоординированного нападения" во время торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Так, они предполагают, что высока вероятность нападения террориста-одиночки, который использует для своих акций транспортные средства, — то есть злоумышленник может просто въехать на автомобиле в толпу.
Также среди возможных рисков — атаки с применением огнестрельного оружия. Помимо того, велика вероятность пробуждения спящих ячеек внутри Пятой республики. Сообщается, что их могут активировать удалённо из азиатского региона, в частности из Афганистана.
Стоит отметить, что после случившегося вечером 22 марта теракта в подмосковном "Крокус сити холле" французские власти подняли уровень угрозы террористической атаки до максимального.
Ранее Life.ru писал, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявлял, что организация не собирается отменять Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за военных конфликтов. По его словам, в настоящее время в мире происходит 28 войн.
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