"Перейти к плану Б": Спецслужбы Франции предложили отменить церемонию открытия ОИ-2024

Французские спецслужбы рекомендуют отказаться от речного парада во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Как передаёт радио Europe 1, главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции рекомендовало Министерству внутренних дел этой европейской страны отказаться от данной затеи из-за высокой террористической угрозы.

"Мы должны перейти к плану Б", — сообщил источник радиостанции из разведслужб.

Журналисты рассказали, что глава МВД Франции Жеральд Дарманен в минувший четверг, 28 марта, должен был встретиться с представителями спецслужб. Радиостанция утверждает, что сотрудники главного управления внутренней безопасности собирались проинформировать министра о том, что на французскую территорию может вернуться "массовый терроризм".

Сотрудники DGSI хотят избежать сценария "скоординированного нападения" во время торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Так, они предполагают, что высока вероятность нападения террориста-одиночки, который использует для своих акций транспортные средства, — то есть злоумышленник может просто въехать на автомобиле в толпу.

Также среди возможных рисков — атаки с применением огнестрельного оружия. Помимо того, велика вероятность пробуждения спящих ячеек внутри Пятой республики. Сообщается, что их могут активировать удалённо из азиатского региона, в частности из Афганистана.

Стоит отметить, что после случившегося вечером 22 марта теракта в подмосковном "Крокус сити холле" французские власти подняли уровень угрозы террористической атаки до максимального.