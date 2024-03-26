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26 марта, 13:45

Во Франции разгорелся скандал из-за выбора певицы для выступления на открытии Олимпиады

NYT: Выбор певицы Накамуры для выступления на ОИ-2024 вызвал скандал во Франции

Ая Накамура. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ayanakamura_officiel

Ая Накамура. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ayanakamura_officiel

Во Франции разгорелся настоящий скандал из-за выбора певицы для выступления на церемонии открытия Олимпийских игр – 2024, которые пройдут в Париже. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Критики отмечают, что песни французской певицы малийского происхождения Айи Накамуры не представляют Пятую республику, а сама исполнительница подверглась шквалу расистских оскорблений. В издании подчеркнули, что Накамура смешивает французский с другими языками в своём репертуаре. В частности, в пух и прах эту практику разнесла лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. Она не считает эту смесь языков достойным представлением Франции.

"Это не красивый символ, а новая провокация Макрона, который, просыпаясь каждое утро, думает о том, как унизить французский народ", — заявила в разговоре с журналистами Ле Пен.

Сама Накамура, к слову, публично пока никак не реагирует на критику.

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Напомним, 17 марта стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) ждёт около 40 российских атлетов на Олимпийских играх в Париже. Но не обошлось без условий: спортсмены по-прежнему не имеют права участвовать в командных видах спорта и не будут представлять РФ. После этого начали поступать публичные предложения о том, что нашей стране стоит на официальном уровне объявить бойкот Олимпиаде, при этом глава Минспорта России Олег Матыцин с инициативой не согласился. Глава МОК Томас Бах отреагировал на возможный бойкот со стороны РФ и заявил, что атлеты не несут вины за деяния властей. 19 марта сообщалось, что МОК запретил российским и белорусским атлетам принимать участие в церемонии открытия Игр. При этом решение по закрытию Олимпиады ещё не принято.

Наталья Исакова
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