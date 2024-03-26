Во Франции разгорелся скандал из-за выбора певицы для выступления на открытии Олимпиады

Во Франции разгорелся настоящий скандал из-за выбора певицы для выступления на церемонии открытия Олимпийских игр – 2024, которые пройдут в Париже. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

Критики отмечают, что песни французской певицы малийского происхождения Айи Накамуры не представляют Пятую республику, а сама исполнительница подверглась шквалу расистских оскорблений. В издании подчеркнули, что Накамура смешивает французский с другими языками в своём репертуаре. В частности, в пух и прах эту практику разнесла лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. Она не считает эту смесь языков достойным представлением Франции.

"Это не красивый символ, а новая провокация Макрона, который, просыпаясь каждое утро, думает о том, как унизить французский народ", — заявила в разговоре с журналистами Ле Пен.