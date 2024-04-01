В СВР назвали теракт в "Крокусе" "родственником" ракетных обстрелов и атак украинских ДРГ
СВР: Теракт в "Крокусе" связан с атаками ВСУ на Курскую и Белгородскую области
Последствия пожара в "Крокусе". Обложка © Telegram / МЧС России
Теракт в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") связан с атаками Вооружённых сил Украины на Курскую и Белгородскую области. С таким заявлением в понедельник, 1 апреля, выступили в Службе внешней разведки (СВР) России.
В ведомстве подчеркнули, что власти Украины давно ведут против РФ террористическую войну, причём это не скрывают представители киевского режима.
"[В их числе начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины] Кирилл Буданов* или [глава Службы безопасности Украины] Василий Малюк. Убийство мирных людей в Подмосковье — прямой "родственник" массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ (диверсионно-разведывательных групп. — Прим. Life.ru) в Курской и Белгородской областях", — подчеркнули в СВР.
В службе также указали, что США рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму из-за обеления Украины и отправки ей помощи после теракта. К тому же, готовясь к атакам на российские объекты, киевский режим пользуется спутниковыми данными американской разведки. Между тем Следственный комитет организовал проверку по поводу террористической деятельности против РФ со стороны Штатов, Незалежной и Запада.
Вечером в пятницу, 22 марта, террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников.
31 марта в МИД РФ сообщили, что Москва потребовала немедленно арестовать и выдать всех причастных к последним терактам в РФ, в том числе главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. В министерстве уточнили, что следы инцидентов ведут к Киеву, и предупредили, что нарушение антитеррористических конвенций повлечёт за собой ответственность. Россия передала требования по антитеррору к Украине через Белоруссию.
* Внесён в список террористов и экстремистов.