Теракт в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") связан с атаками Вооружённых сил Украины на Курскую и Белгородскую области. С таким заявлением в понедельник, 1 апреля, выступили в Службе внешней разведки (СВР) России.

В ведомстве подчеркнули, что власти Украины давно ведут против РФ террористическую войну, причём это не скрывают представители киевского режима.

"[В их числе начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины] Кирилл Буданов* или [глава Службы безопасности Украины] Василий Малюк. Убийство мирных людей в Подмосковье — прямой "родственник" массированных ракетных обстрелов и атак ДРГ (диверсионно-разведывательных групп. — Прим. Life.ru) в Курской и Белгородской областях", — подчеркнули в СВР.

В службе также указали, что США рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму из-за обеления Украины и отправки ей помощи после теракта. К тому же, готовясь к атакам на российские объекты, киевский режим пользуется спутниковыми данными американской разведки. Между тем Следственный комитет организовал проверку по поводу террористической деятельности против РФ со стороны Штатов, Незалежной и Запада.