МИД потребовал от Украины немедленно арестовать и выдать России главу СБУ

Россия передала Украине требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к последним терактам в РФ, включая главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Об этом сказано в сообщении российского Министерства иностранных дел.

"МИД РФ передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц. В числе этих требований арест главы СБУ Василия Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в РФ", — пояснили в министерстве.