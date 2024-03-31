МИД потребовал от Украины немедленно арестовать и выдать России главу СБУ
Глава СБУ Василий Малюк. Фото © Telegram / Служба безпеки України
Россия передала Украине требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к последним терактам в РФ, включая главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Об этом сказано в сообщении российского Министерства иностранных дел.
"МИД РФ передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц. В числе этих требований арест главы СБУ Василия Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в РФ", — пояснили в министерстве.
Напомним, Василий Малюк подтвердил, что Украина причастна к подрыву Крымского моста, а также покушениям на ряд общественно-политических деятелей, в том числе Захара Прилепина и Владлена Татарского. Уже 26 марта Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ по делу о терроризме. А глава ФСБ России Александр Бортников призвал признать СБУ террористической организацией.