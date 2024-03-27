"Такие люди понимают только силу": Эксперт призвал ликвидировать главу СБУ за теракты в России

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и его коллеги из других ведомств Незалежной, также причастные к терактам в России, уже давно стали для нашей страны законной военной целью. Об этом заявил военный эксперт, бывший офицер Армии США Станислав Крапивник.

По словам собеседника сайта MK.ru, ликвидировать их можно не только с помощью ракетного удара, но и спецгруппами или попросту через заказное убийство. Эксперт отметил, что за десять-двадцать миллионов долларов на хладнокровное убийство пойдут даже их подчинённые.

"Мы знаем все их адреса. Что мешает отправить ракету в их дом? Может, дома его не будет, но после прилёта он точно будет знать, что на него началась охота. Сейчас они себя очень хорошо чувствуют, это хорошо видно по их дерзким заявлениям. Они боятся? Нет, никто из них не боится. В этом и проблема. Такие люди понимают только силу. По-другому они понять не смогут", — указал экс-офицер.