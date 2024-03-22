"На каком основании?": Захарова заткнула США за "выдачу индульгенции" Киеву после теракта в "Крокусе"
Захарова осудила Белый дом за слова о непричастности Киева к теракту в "Крокусе"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявление Белого дома о непричастности Украины к теракту в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Соответствующий комментарий она оставила в телеграм-канале.
Обстановка у "Крокус сити холла", где произошла стрельба. Видео © Life.ru
"На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", — призвала Захарова.
Как отметила дипломат, если американская сторона не располагает этой информацией, Белый дом не имеет права "выдавать индульгенции". Захарова подчеркнула, что всех причастных установят компетентные органы РФ.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые лица ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. На данный момент здание площадки охвачено огнём, там начала рушиться крыша. По последним данным, в результате теракта погибло минимум десять человек, десятки ранены. ФСБ уже прокомментировала инцидент. Захарова призвала мировое сообщество осудить теракт.
VK / МИД России