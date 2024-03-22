"На каком основании?": Захарова заткнула США за "выдачу индульгенции" Киеву после теракта в "Крокусе"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила заявление Белого дома о непричастности Украины к теракту в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Соответствующий комментарий она оставила в телеграм-канале.

"На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", — призвала Захарова.