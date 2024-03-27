Хочет награды: Политик назвал причину признания главы СБУ о терактах внутри РФ
Политик Олейник: Признавшийся в терактах в РФ Малюк хочет награду от ЦРУ или MI6
Деятельность главы СБУ и глав ряда других украинских структур регламентирована западными кураторами, которые будут определять дальнейшую судьбу своих подопечных. Об этом телеканалу "360" рассказал украинский политик, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
"Чем агрессивнее открыто говорят они о террористических актах, тем чётче дают сигнал, что пути отступления отрезаны. Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка за призывы к террористическим актам и причастность к ним. Это одна из лучших аттестаций для западных кураторов — "Наш парень!", — пояснил Олейник.
По его словам, вряд ли Малюк раскрыл детали резонансных убийств россиян от большого ума, ведь спецслужбы больше работают, чем разговаривают. Олейник предположил, что руководитель СБУ мог пожелать таким образом вписать себя в наградной лист от ЦРУ или MI6. Собеседник телеканала также обратил внимание, что Служба безопасности и подобные ей структуры могут существовать исключительно при суверенном государстве. В случае, если суверенитет потерян, спецслужбы тоже его теряют.
Он также обратил внимание, что в украинской элите наметилось расслоение, даже среди олигархов. Многие осознают, что ситуация трансформируется в пользу России, что заставляет думать о своём будущем. Олейник высказался и о том, что американцы требуют экстрадиции олигарха Игоря Коломойского, который "уже готов сотрудничать с российскими властями".
Напомним, главу СБУ Василия Малюка заочно арестовали в РФ по делу о терроризме. Такое решение вынес Басманный суд Москвы. Ранее Малюк подтвердил, что за подрывом Крымского моста, покушениями на военкора Владлена Татарского, бывшего народного депутата Украины Илью Киву, писателя Захара Прилепина и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко стоит Киев. По словам руководителя СБУ, Киву устранили пулей калибра 9×19 мм, а на жизнь Татарского совершили покушение, так как он якобы организовал бесчеловечное обращение с украинскими пленными.
Telegram / Служба безпеки України