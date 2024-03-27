Хочет награды: Политик назвал причину признания главы СБУ о терактах внутри РФ

Деятельность главы СБУ и глав ряда других украинских структур регламентирована западными кураторами, которые будут определять дальнейшую судьбу своих подопечных. Об этом телеканалу "360" рассказал украинский политик, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

"Чем агрессивнее открыто говорят они о террористических актах, тем чётче дают сигнал, что пути отступления отрезаны. Басманный суд Москвы заочно арестовал главу СБУ Василия Малюка за призывы к террористическим актам и причастность к ним. Это одна из лучших аттестаций для западных кураторов — "Наш парень!", — пояснил Олейник.

По его словам, вряд ли Малюк раскрыл детали резонансных убийств россиян от большого ума, ведь спецслужбы больше работают, чем разговаривают. Олейник предположил, что руководитель СБУ мог пожелать таким образом вписать себя в наградной лист от ЦРУ или MI6. Собеседник телеканала также обратил внимание, что Служба безопасности и подобные ей структуры могут существовать исключительно при суверенном государстве. В случае, если суверенитет потерян, спецслужбы тоже его теряют.