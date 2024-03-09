В Киеве награждение Залужного Героем Украины сочли брошенной костью вдогонку к увольнению
Экс-нардеп Олейник: Награждение Залужного Героем Украины — брошенная ему кость
Валерий Залужный не проявил себя как политический деятель, а награждение его Героем Украины стало брошенной костью вдогонку к увольнению с поста главкома ВСУ. Такое мнение выразил участник международного общественного движения "Другая Украина", народный депутат Верховной рады V–VII созывов Владимир Олейник. По его мнению, политика можно уничтожить двумя способами: физически или заставить молчать.
"Если ты немного помолчал — всё, ты уже мёртвый. В политике надо иметь хребет как у мужчины, чтобы голова в штаны не падала. Я пока увидел его слабость. Он принял, как кость, брошенного ему вдогонку "Героя Украины", поблагодарив", — отметил Олейник в беседе с РИА "Новости".
Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский отправил в отставку Залужного и назначил на его место Александра Сырского. На следующий день появился указ, согласно которому бывшему главнокомандующему ВСУ присвоено звание Героя Украины. Спустя месяц выяснилось, что бывший главком ВСУ стал послом Украины в Британии. По словам Зеленского, Залужный сам захотел дипломатическую должность. В Госдуме объяснили этот шаг тем, что экс-главкома ВСУ хотят держать на расстоянии от Незалежной.
ТАСС / AP