В Киеве награждение Залужного Героем Украины сочли брошенной костью вдогонку к увольнению

Валерий Залужный не проявил себя как политический деятель, а награждение его Героем Украины стало брошенной костью вдогонку к увольнению с поста главкома ВСУ. Такое мнение выразил участник международного общественного движения "Другая Украина", народный депутат Верховной рады V–VII созывов Владимир Олейник. По его мнению, политика можно уничтожить двумя способами: физически или заставить молчать.

"Если ты немного помолчал — всё, ты уже мёртвый. В политике надо иметь хребет как у мужчины, чтобы голова в штаны не падала. Я пока увидел его слабость. Он принял, как кость, брошенного ему вдогонку "Героя Украины", поблагодарив", — отметил Олейник в беседе с РИА "Новости".