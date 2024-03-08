"Хорошо, что не убили": В Госдуме раскрыли тайный замысел Зеленского, отправившего Залужного в Лондон

Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного отправляют послом в Лондон, чтобы держать подальше от Украины. Таким мнением с Life.ru поделился депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Хорошо, что не убили. Зеленскому нужно спешно избавиться от Залужного как от своего главного политического конкурента, потому что все опросы показывают, что бывший главком с разгромным счётом выигрывает у своего бывшего командира", — заявил парламентарий.