"Хорошо, что не убили": В Госдуме раскрыли тайный замысел Зеленского, отправившего Залужного в Лондон
Депутат Журавлёв: Залужного хотят держать на расстоянии от Украины
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Обложка © Telegram / Валерий Залужный
Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного отправляют послом в Лондон, чтобы держать подальше от Украины. Таким мнением с Life.ru поделился депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
"Хорошо, что не убили. Зеленскому нужно спешно избавиться от Залужного как от своего главного политического конкурента, потому что все опросы показывают, что бывший главком с разгромным счётом выигрывает у своего бывшего командира", — заявил парламентарий.
По его мнению, если в Лондоне с Залужным что-то случится, гораздо проще будет свалить вину на российские спецслужбы — так же, как это было с делом Скрипалей.
Как ранее сообщал Life.ru, в четверг, 7 марта, стало известно, что Валерий Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании. Как заявил Владимир Зеленский, бывший главком ВСУ сам хотел дипломатическую должность.