Залужного признали непригодным к военной службе после отставки
"Зеркало недели": Залужного признали непригодным к службе до назначения послом
Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / Zuma
Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного признали непригодным к военной службе до назначения в марте послом Украины в Великобритании. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.
"Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошёл ВВК [военно-врачебную комиссию], где был признан непригодным для службы в армии. Он также в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы", — указано в сообщении.
Кроме того, отмечается, что министр обороны Украины Рустем Умеров и Владимир Зеленский не предложили Залужному какую-либо значимую военную должность, которая соответствовала бы его опыту и подготовке. По информации издания, после этого бывший главком ВСУ как раз и ушёл в отставку. Задержка с увольнением была связана с отсутствием юридической ясности, кто должен был увольнять главкома — Умеров или Зеленский, пояснили авторы материала.
Также в статье говорится, что согласно законодательству Украины, для того чтобы заниматься какой-либо деятельностью, Залужному нужно было уйти со службы. В противном случае он бы получал за своё звание только 1762 гривны (около четырёх тысяч рублей), уточнили в статье.
Напомним, 8 февраля Зеленский отправил в отставку Залужного и назначил на его место Александра Сырского. Спустя месяц стало известно, что бывшего главкома ВСУ назначили на должность посла Украины в Великобритании. По словам Зеленского, Залужный сам захотел дипломатическую должность. В Госдуме объяснили этот шаг тем, что бывшего главкома ВСУ хотят держать на расстоянии от Украины.