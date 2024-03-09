Залужного признали непригодным к военной службе после отставки

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного признали непригодным к военной службе до назначения в марте послом Украины в Великобритании. Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

"Экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный зимой прошёл ВВК [военно-врачебную комиссию], где был признан непригодным для службы в армии. Он также в феврале написал рапорт об увольнении с военной службы", — указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что министр обороны Украины Рустем Умеров и Владимир Зеленский не предложили Залужному какую-либо значимую военную должность, которая соответствовала бы его опыту и подготовке. По информации издания, после этого бывший главком ВСУ как раз и ушёл в отставку. Задержка с увольнением была связана с отсутствием юридической ясности, кто должен был увольнять главкома — Умеров или Зеленский, пояснили авторы материала.