В МИД РФ пояснили, когда Киев получит ноту по теракту в "Крокусе"
МИД РФ направит Киеву ноту по теракту в "Крокусе" после завершения работы СКР
В ноте по борьбе с терроризмом, которую Москва ранее отправила Киеву, отсутствуют требования, касающиеся теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По её словам, ноту по теракту передадут Украине после завершения работы следователей. При этом в первой ноте содержатся материалы о взрыве Крымского моста, убийствах российской журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также о покушении на сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина — в результате произошедшего погиб его соратник.
"По мере появления новой информации об участии украинских спецслужб, в том числе и в других террористических актах, а об этом уже говорили российские высокопоставленные представители, соответственно, дополнительно эта информация будет направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии", — отметила Захарова в эфире Первого канала.
При этом дипломат не стала раскрывать все международные судебные инстанции, куда Москва готова обратиться по поводу действий киевского режима, который, как указала официальный представитель МИД РФ, пошёл по пути экстремизма и терроризма.
"[На Украине] делали неоднократно заявления о том, что не то, что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азова"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. У них было время разобраться и понять всю чудовищность собственных шагов. Они пошли другим путём", — подчеркнула Захарова.
Как сообщал Life.ru, 31 марта в МИД РФ заявили, что Москва потребовала немедленно арестовать и выдать всех причастных к последним терактам в РФ, в том числе главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. В министерстве уточнили, что следы инцидентов ведут к Киеву, и предупредили, что нарушение антитеррористических конвенций повлечёт за собой ответственность. Россия передала требования по антитеррору к Украине через Белоруссию.
22 марта террористы открыли стрельбу и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". Полиция задержала 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников. Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования.
* Запрещённая в России террористическая организация.
VK / МИД России