В МИД РФ пояснили, когда Киев получит ноту по теракту в "Крокусе"

В ноте по борьбе с терроризмом, которую Москва ранее отправила Киеву, отсутствуют требования, касающиеся теракта в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холле"). Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, ноту по теракту передадут Украине после завершения работы следователей. При этом в первой ноте содержатся материалы о взрыве Крымского моста, убийствах российской журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, а также о покушении на сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина — в результате произошедшего погиб его соратник.

"По мере появления новой информации об участии украинских спецслужб, в том числе и в других террористических актах, а об этом уже говорили российские высокопоставленные представители, соответственно, дополнительно эта информация будет направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии", — отметила Захарова в эфире Первого канала.

При этом дипломат не стала раскрывать все международные судебные инстанции, куда Москва готова обратиться по поводу действий киевского режима, который, как указала официальный представитель МИД РФ, пошёл по пути экстремизма и терроризма.

"[На Украине] делали неоднократно заявления о том, что не то, что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, в нацбатах "Азова"* и иже с ними, но всячески это поддерживают. У них было время разобраться и понять всю чудовищность собственных шагов. Они пошли другим путём", — подчеркнула Захарова.