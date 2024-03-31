МИД: Следы последних терактов против России ведут на Украину

Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов, включая нападение на "Крокус", ведут на Украину. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

"Совершённый 22 марта в городе Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведённые российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину", — подчеркнули в МИД.

Там заметили, что другие преступления Украины стоили жизни журналистам Дарье Дугиной и Максиму Фомину (Владлен Татарский), при покушении на которого пострадало 42 человека. После подрыва машины писателя Захара Прилепина погиб его водитель. А жертвами взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года стали пять человек. В связи с этим РФ потребовала от Украины прекратить поддержку терроризма, выдать всех преступников и возместить пострадавшим ущерб.

"Борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причинённый жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет её международно-правовую ответственность", — заявили в ведомстве.