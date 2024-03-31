Бастрыкин приказал изучить связи убийц из "Крокуса" и поимённо установить заказчиков
Глава СКР Бастрыкин поручил изучить связи террористов в "Крокусе"
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверил работу криминалистов на месте теракта в "Крокус сити холле", а также дал необходимые поручения, чтобы скоординировать работу специалистов. Об этом сообщило само ведомство.
"Сегодня глава ведомства провёл очередное оперативное совещание на месте происшествия. В нём приняли участие первый заместитель председателя СК России Э.В. Кабурнеев и руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России Д.В. Колесников", — уточняется в тексте.
Бастрыкин заслушал доклады следователей и поручил продолжить собирать и анализировать доказательства, в том числе опрашивать потерпевших и свидетелей. По его словам, важно акцентировать внимание на изучении контактов террористов, чтобы поимённо установить заказчиков преступления.
Напомним, 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область. Всего трагедия унесла жизнь 144 человек, пострадавшими числится более 550 посетителей "Крокуса". Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников. Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования и выезжает на место преступления.