Бастрыкин приказал изучить связи убийц из "Крокуса" и поимённо установить заказчиков Глава СКР Бастрыкин поручил изучить связи террористов в "Крокусе" 31 марта, 15:38 Председатель СК России провёл оперативное совещание по "Крокусу". Обложка © Telegram / Следком

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверил работу криминалистов на месте теракта в "Крокус сити холле", а также дал необходимые поручения, чтобы скоординировать работу специалистов. Об этом сообщило само ведомство.

Председатель СК России провёл оперативное совещание по "Крокусу". Обложка © Telegram / Следком

"Сегодня глава ведомства провёл очередное оперативное совещание на месте происшествия. В нём приняли участие первый заместитель председателя СК России Э.В. Кабурнеев и руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России Д.В. Колесников", — уточняется в тексте.

Бастрыкин заслушал доклады следователей и поручил продолжить собирать и анализировать доказательства, в том числе опрашивать потерпевших и свидетелей. По его словам, важно акцентировать внимание на изучении контактов террористов, чтобы поимённо установить заказчиков преступления.

Авторы Татьяна Миссуми