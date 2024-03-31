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Бастрыкин приказал изучить связи убийц из "Крокуса" и поимённо установить заказчиков

Глава СКР Бастрыкин поручил изучить связи террористов в "Крокусе"

31 марта, 15:38
Председатель СК России провёл оперативное совещание по "Крокусу". Обложка © Telegram / Следком

Председатель СК России провёл оперативное совещание по "Крокусу". Обложка © Telegram / Следком

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проверил работу криминалистов на месте теракта в "Крокус сити холле", а также дал необходимые поручения, чтобы скоординировать работу специалистов. Об этом сообщило само ведомство.

Председатель СК России провёл оперативное совещание по "Крокусу". Обложка © Telegram / Следком

"Сегодня глава ведомства провёл очередное оперативное совещание на месте происшествия. В нём приняли участие первый заместитель председателя СК России Э.В. Кабурнеев и руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России Д.В. Колесников", — уточняется в тексте.

Бастрыкин заслушал доклады следователей и поручил продолжить собирать и анализировать доказательства, в том числе опрашивать потерпевших и свидетелей. По его словам, важно акцентировать внимание на изучении контактов террористов, чтобы поимённо установить заказчиков преступления.

СК подтвердил связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
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Напомним, 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область. Всего трагедия унесла жизнь 144 человек, пострадавшими числится более 550 посетителей "Крокуса". Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников. Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования и выезжает на место преступления.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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