МИД РФ: Москва передала требования по антитеррору к Киеву через Минск

Россия передала Украине требование о немедленном аресте и выдаче всех лиц, причастных к терактам на территории нашей страны, через Минск. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Напомним, сегодня в МИД РФ сообщили о том, что Москва потребовала немедленно арестовать и выдать всех причастных к последним терактам в РФ, в том числе главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. В министерстве уточнили, что следы инцидентов ведут к Киеву, а также предупредили, что нарушение антитеррористических конвенций повлечёт за собой ответственность.