МИД РФ: Москва передала требования по антитеррору к Киеву через Минск
Россия передала Украине требование о немедленном аресте и выдаче всех лиц, причастных к терактам на территории нашей страны, через Минск. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
"На днях Россия передала соответствующую ноту киевской стороне по налаженному каналу через Минск", — приводит ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.
Напомним, сегодня в МИД РФ сообщили о том, что Москва потребовала немедленно арестовать и выдать всех причастных к последним терактам в РФ, в том числе главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. В министерстве уточнили, что следы инцидентов ведут к Киеву, а также предупредили, что нарушение антитеррористических конвенций повлечёт за собой ответственность.
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