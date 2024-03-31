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31 марта, 19:40

МИД РФ: Москва передала требования по антитеррору к Киеву через Минск

Россия передала Украине требование о немедленном аресте и выдаче всех лиц, причастных к терактам на территории нашей страны, через Минск. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

"На днях Россия передала соответствующую ноту киевской стороне по налаженному каналу через Минск", — приводит ТАСС сообщение внешнеполитического ведомства.

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Напомним, сегодня в МИД РФ сообщили о том, что Москва потребовала немедленно арестовать и выдать всех причастных к последним терактам в РФ, в том числе главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. В министерстве уточнили, что следы инцидентов ведут к Киеву, а также предупредили, что нарушение антитеррористических конвенций повлечёт за собой ответственность.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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