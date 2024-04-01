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1 апреля, 10:49

В ФСБ сообщили о причастности задержанных в Дагестане боевиков к теракту в "Крокусе"

ЦОС ФСБ: Задержанные в Дагестане боевики финансировали теракт в "Крокусе"

Члены террористической группировки, которые были задержаны в ходе спецоперации в Дагестане, снабжали деньгами и оружием боевиков из "Крокуса". Кроме того, они планировали совершить теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"31 марта в Республике Дагестан пресечена деятельность террористической ячейки в составе четырёх иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей", — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Вместе с тем установлено, что задержанные боевики участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора четырёх мужчин, которые совершили нападение на подмосковный "Крокус" 22 марта.

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Напомним, утром 31 марта в пределах административных границ Ленинского и Советского районов Махачкалы, а также в городе Каспийске был введён режим контртеррористической операции. Сотрудники спецслужб заблокировали террористов, жителей соседних домов эвакуировали. Позже правоохранители задержали троих преступников, в ходе КТО были найдены оружие и самодельное взрывное устройство для совершения теракта.

Вечером 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их и задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников.

Обложка ©

ТАСС / НАК

Дарья Нарыкова
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