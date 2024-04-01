В ФСБ сообщили о причастности задержанных в Дагестане боевиков к теракту в "Крокусе"

Члены террористической группировки, которые были задержаны в ходе спецоперации в Дагестане, снабжали деньгами и оружием боевиков из "Крокуса". Кроме того, они планировали совершить теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.