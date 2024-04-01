В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали жителя Новошахтинска, который вступил в террористическую организацию и был готов совершать диверсии и теракты. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.

"Находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил своё участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в её интересах. Подозреваемый задержан", — указано в сообщении.