В Ростовской области задержали мужчину, который хотел совершить теракт
Под Ростовом ФСБ задержала мужчину, вступившего в террористическую организацию
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали жителя Новошахтинска, который вступил в террористическую организацию и был готов совершать диверсии и теракты. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по региону.
"Находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил своё участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в её интересах. Подозреваемый задержан", — указано в сообщении.
Сотрудники спецслужб изъяли у мужчины средства связи. Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности террористической организации и участии в ней.
А ранее Life.ru писал, что 31 марта с 5 утра в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске был введён режим контртеррористической операции. Сотрудники спецслужб заблокировали террористов сразу в квартире в Каспийске. Жители соседних домов были эвакуированы. Позже правоохранители задержали троих преступников, которые подозреваются в подготовке к совершению терактов. В Дагестане в ходе КТО было найдено оружие и самодельное взрывное устройство для совершения теракта.
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