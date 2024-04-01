СК требует ареста для десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

В деле о теракте в подмосковном "Крокусе" появился ещё один фигурант — Якубджони Юсуфзода, следствие требует арестовать его. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, за несколько дней до произошедшего в "Крокусе" Юсуфзода через свою банковскую карту перечислил соучастнику средства. Сделано это было для обеспечения проживания террористов. В ведомстве также заявили, что часть денег была перечислена одному из предполагаемых исполнителей теракта уже после совершения преступления.