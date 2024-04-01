СК требует ареста для десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие просит арестовать ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
В деле о теракте в подмосковном "Крокусе" появился ещё один фигурант — Якубджони Юсуфзода, следствие требует арестовать его. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
По данным следствия, за несколько дней до произошедшего в "Крокусе" Юсуфзода через свою банковскую карту перечислил соучастнику средства. Сделано это было для обеспечения проживания террористов. В ведомстве также заявили, что часть денег была перечислена одному из предполагаемых исполнителей теракта уже после совершения преступления.
"Юсуфзоде предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — говорится в сообщении СК.
Напомним, вечером 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину, а также четверо пособников — это те, кто продал автомобиль террористам и сдавал им квартиру. Позже суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". Лутфуллои Назримада задержали на следующий день после теракта, ему избрана мера пресечения на два месяца, до 22 мая. Ещё девять человек задержаны в пригороде Душанбе за связи с преступниками. Ранее СК подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" и с украинскими националистами.
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