Нарышкин: Информация США об угрозе теракта в "Крокусе" была слишком общей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России получила определённую информацию от США о возможных угрозах теракта в "Крокус сити холле", но она была слишком общей. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Федеральная служба безопасности получила определённую информацию со стороны спецслужб Соединённых Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно. Но, как наши российские коллеги говорили, информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", — указал Нарышкин после заседания коллегий СВР и Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ).
Директор СВР дополнил, что Москва и Вашингтон ведут диалог в рамках контртеррористического канала, но его действие весьма ограничено. По словам Нарышкина, на работу большое влияние оказывает неблагоприятная международная обстановка. Нарышкин пояснил, что администрация США своими действиями опустила уровень межгосударственного сотрудничества в этом вопросе на крайне низкий уровень.
Напомним, 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадало более 550 посетителей "Крокуса". Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников. Американские СМИ сообщали, что спецслужбы США не поделились с РФ конкретной информацией о риске теракта из страха раскрыть собственные источники. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что информация о подготовке теракта, переданная Штатами, носила общий характер и российские спецслужбы на неё отреагировали.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV