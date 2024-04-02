Нарышкин: Информация США об угрозе теракта в "Крокусе" была слишком общей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России получила определённую информацию от США о возможных угрозах теракта в "Крокус сити холле", но она была слишком общей. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Федеральная служба безопасности получила определённую информацию со стороны спецслужб Соединённых Штатов Америки о том, что такое, к сожалению, возможно. Но, как наши российские коллеги говорили, информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении", — указал Нарышкин после заседания коллегий СВР и Комитета госбезопасности Белоруссии (КГБ).