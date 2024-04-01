В Кремле прокомментировали сообщения о предупреждениях Ирана перед терактом в "Крокусе"

Кремлю неизвестно о том, что Иран якобы направлял предупреждения о подготовке крупного теракта в России перед нападением на подмосковный "Крокус сити холл". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Ранее западное агентство Reuters заявило, что Тегеран якобы предупреждал Москву о террористической угрозе. При этом без конкретного указания времени и точной цели. Эту информацию Иран получил от подозреваемых, связанных с нападением на город Керман в январе. Тогда около 100 человек погибло при взрывах у кладбища, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Позже КСИР нанёс ракетный удар по причастным к теракту в Сирии.