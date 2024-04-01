В Кремле прокомментировали сообщения о предупреждениях Ирана перед терактом в "Крокусе"
Песков сообщил, что ему неизвестна информация о предупреждениях Ирана по теракту
Кремлю неизвестно о том, что Иран якобы направлял предупреждения о подготовке крупного теракта в России перед нападением на подмосковный "Крокус сити холл". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"Нет, мне ничего об этом неизвестно", — указал официальный представитель Кремля.
Ранее западное агентство Reuters заявило, что Тегеран якобы предупреждал Москву о террористической угрозе. При этом без конкретного указания времени и точной цели. Эту информацию Иран получил от подозреваемых, связанных с нападением на город Керман в январе. Тогда около 100 человек погибло при взрывах у кладбища, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Позже КСИР нанёс ракетный удар по причастным к теракту в Сирии.
Напомним, вечером 22 марта террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их и задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". Следствие задержало 11 человек, в том числе четверых террористов и их возможных пособников. 7 марта Посольство США в Москве разместило объявление о возможных терактах в РФ, в том числе на концертах, а также посоветовало своим гражданам не посещать массовые мероприятия. В Кремле объяснили, что никаких разведданных по теракту от США получено не было.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV