Разведывательные данные передаются по линии спецслужб и никогда не разглашаются. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, предупреждала ли американская сторона Кремль о готовящемся теракте в "Крокус сити холле".

"Разведданные никогда не предоставляются Кремлю, они предоставляются по каналам спецслужбам, от спецслужбы к спецслужбе. Это относится к категории чувствительной информации, которая, конечно, не разглашается", — пояснил представитель Кремля.

Напомним, 7 марта Посольство США в Москве разместило объявление о возможных терактах в России, в том числе на концертах, а также посоветовало своим гражданам не посещать массовые мероприятия. 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. Всего было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая. В США поспешили заверить Россию, что Киев якобы непричастен к трагедии.