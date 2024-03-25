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Теракт в "Крокусе"
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Песков опроверг передачу Кремлю разведданных от США по теракту в "Крокусе"

Песков ответил на вопрос о получении от США разведданных по теракту в "Крокусе"

25 марта, 09:42
"Крокус" после теракта. Обложка © Life.ru

"Крокус" после теракта. Обложка © Life.ru

Разведывательные данные передаются по линии спецслужб и никогда не разглашаются. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, предупреждала ли американская сторона Кремль о готовящемся теракте в "Крокус сити холле".

"Разведданные никогда не предоставляются Кремлю, они предоставляются по каналам спецслужбам, от спецслужбы к спецслужбе. Это относится к категории чувствительной информации, которая, конечно, не разглашается", пояснил представитель Кремля.

Антонов: Россия не получала от США конкретных данных перед терактом в "Крокусе"
Антонов: Россия не получала от США конкретных данных перед терактом в "Крокусе"

Напомним, 7 марта Посольство США в Москве разместило объявление о возможных терактах в России, в том числе на концертах, а также посоветовало своим гражданам не посещать массовые мероприятия. 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. Всего было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая. В США поспешили заверить Россию, что Киев якобы непричастен к трагедии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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