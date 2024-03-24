Антонов: Россия не получала от США конкретных данных перед терактом в "Крокусе"

Вашингтон не передавал Москве никаких данных о готовящемся теракте в концертном зале "Крокус сити холл", несмотря на то, что Белый дом находится в постоянном контакте с российским посольством. Негодованием на этот счёт поделился глава диппредставительства РФ в США Анатолий Антонов.

"Ничего не передавали. Никакой конкретной информации, ничего передано нам не было", — возмутился посол.

Дипломат намекнул, что сомневается в искренности американской стороны. Ещё в пятницу официальная позиция Вашингтона не отличалась внятностью, но уже в субботу последовали "чётко выраженные заявления", акцентировал внимание Антонов.

"Возникает вопрос: а всю ли имеющуюся информацию американские спецслужбы, американские официальные лица, как они утверждают, передали российской стороне?" — подчеркнул посол в беседе с ТАСС.