Антонов: Россия не получала от США конкретных данных перед терактом в "Крокусе"
Вашингтон не передавал Москве никаких данных о готовящемся теракте в концертном зале "Крокус сити холл", несмотря на то, что Белый дом находится в постоянном контакте с российским посольством. Негодованием на этот счёт поделился глава диппредставительства РФ в США Анатолий Антонов.
"Ничего не передавали. Никакой конкретной информации, ничего передано нам не было", — возмутился посол.
Дипломат намекнул, что сомневается в искренности американской стороны. Ещё в пятницу официальная позиция Вашингтона не отличалась внятностью, но уже в субботу последовали "чётко выраженные заявления", акцентировал внимание Антонов.
"Возникает вопрос: а всю ли имеющуюся информацию американские спецслужбы, американские официальные лица, как они утверждают, передали российской стороне?" — подчеркнул посол в беседе с ТАСС.
Напомним, что Администрация президента США Джо Байдена одной из первых обвинила в теракте боевиков ИГИЛ*. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова быстро опровергла эту версию, напомнив Белому дому о попытке побега боевиков на Украину. Сейчас задержанных допрашивают следователи. Один из подозреваемых уже признался, что пошёл на жестокость ради денег.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
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