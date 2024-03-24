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24 марта, 04:31

Антонов: Россия не получала от США конкретных данных перед терактом в "Крокусе"

Вашингтон не передавал Москве никаких данных о готовящемся теракте в концертном зале "Крокус сити холл", несмотря на то, что Белый дом находится в постоянном контакте с российским посольством. Негодованием на этот счёт поделился глава диппредставительства РФ в США Анатолий Антонов.

"Ничего не передавали. Никакой конкретной информации, ничего передано нам не было", — возмутился посол.

Дипломат намекнул, что сомневается в искренности американской стороны. Ещё в пятницу официальная позиция Вашингтона не отличалась внятностью, но уже в субботу последовали "чётко выраженные заявления", акцентировал внимание Антонов.

"Возникает вопрос: а всю ли имеющуюся информацию американские спецслужбы, американские официальные лица, как они утверждают, передали российской стороне?" — подчеркнул посол в беседе с ТАСС.

"Продолжим нашу работу": Антонов объяснил, как теракт повлияет на прежний курс РФ
"Продолжим нашу работу": Антонов объяснил, как теракт повлияет на прежний курс РФ

Напомним, что Администрация президента США Джо Байдена одной из первых обвинила в теракте боевиков ИГИЛ*. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова быстро опровергла эту версию, напомнив Белому дому о попытке побега боевиков на Украину. Сейчас задержанных допрашивают следователи. Один из подозреваемых уже признался, что пошёл на жестокость ради денег.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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Telegram / Посольство России в США

Илья Пушкарев
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