"Продолжим нашу работу": Антонов объяснил, как теракт повлияет на прежний курс РФ
Посол Антонов: Россия не свернёт с курса из-за терактов и гибридной войны Запада
Гибридная война Запада вкупе с террористическими атаками вроде той, что случилась 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле", никак не отразится на внешнеполитическом курсе России. Готовность страны и далее следовать в прежнем направлении подтвердил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Никаких изменений внешней политики, курса президента [РФ Владимира Путина], особенно после выборов, — ничего не произойдёт. Такие удары из-за угла не изменят нашу линию, наш курс, и мы продолжим нашу работу", — пояснил дипломат в беседе с ТАСС.
Между тем в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в "Крокус сити холле". По данным СК, в результате трагедии погибли 133 посетителя концертного зала. Ещё 140 человек отделались ранениями. Пока следователи допрашивают задержанных боевиков, россияне массово сдают донорскую кровь. Рядом с выгоревшим "Крокусом" образовался стихийный мемориал.
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