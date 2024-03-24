"Продолжим нашу работу": Антонов объяснил, как теракт повлияет на прежний курс РФ

Гибридная война Запада вкупе с террористическими атаками вроде той, что случилась 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле", никак не отразится на внешнеполитическом курсе России. Готовность страны и далее следовать в прежнем направлении подтвердил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Никаких изменений внешней политики, курса президента [РФ Владимира Путина], особенно после выборов, — ничего не произойдёт. Такие удары из-за угла не изменят нашу линию, наш курс, и мы продолжим нашу работу", — пояснил дипломат в беседе с ТАСС.