Теракт в красногорском Crocus City Hall был организован и оплачен Украиной. Такое заявление опубликовал депутат Европарламента от нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсель де Грааф на личной странице в социальной сети X.

"Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной. Отсюда городская легенда о пропаганде, оплаченной Россией. Потому что мы должны продолжать ненавидеть их [русских], потому что наши дети скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты", — говорится в посте нидерландского парламентария.