В Нидерландах назвали заказчика и спонсора кровавого теракта в "Крокусе"
Нидерландский депутат де Грааф: Теракт в "Крокусе" организован и оплачен Киевом
Теракт в красногорском Crocus City Hall был организован и оплачен Украиной. Такое заявление опубликовал депутат Европарламента от нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) Марсель де Грааф на личной странице в социальной сети X.
"Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной. Отсюда городская легенда о пропаганде, оплаченной Россией. Потому что мы должны продолжать ненавидеть их [русских], потому что наши дети скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты", — говорится в посте нидерландского парламентария.
Напомним, страшный теракт в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл вечером 22 марта: четверо вооружённых террористов ворвались в зал, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар и на автомобиле скрылись в направлении Украины. Страшная трагедия унесла жизни 144 человек, а общее число пострадавших достигло 382. Нападавших задержали в Брянской области, 24 марта их отправили в СИЗО. В деле есть и другие фигуранты. Так, уже на следующий день под стражу заключили троих соучастников боевиков — отца и сыновей, продавших им авто для побега. А 26 марта суд постановил поместить под стражу бизнесмена, сдавшего им жильё. Глава ФСБ заявил, что за терактом в "Крокусе" могут стоять США, Британия и Украина.
X / Marcel de Graaff